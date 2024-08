Cristiano Ronaldo recebe prémio de melhor marcador de sempre da 'Champions'

Cristiano Ronaldo, jogador madeirense do Al-Nassr e capitão da Selecção Nacional, foi esta quinta-feira homenageado pela UEFA, na cerimónia do sorteio da nova Liga dos Campeões.

O presidente do principal organismo do futebol europeu, Aleksander Ceferin, entregou a Cristiano Ronaldo um prémio especial por ser o melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, com 141 golos. O troféu vai agora 'direitinho' para o Museu do jogador, no Funchal, conforme o próprio fez questão de sublinhar. "Claro que tenho espaço no meu museu na Madeira, podem ir lá ver".

Na ocasião, o avançado, de 39 anos, realçou o prazer que sempre sentiu em disputar a melhor prova de clubes da UEFA. "A Liga dos Campeões significa muito no futebol. Os recordes falam por si, mas o prazer em jogar a competição... Os jogadores ouvem a música e ligam outro 'modo'. Marquei muitos golos, fiz muitos jogos. É muito bom estar aqui. O futebol, e nós próprios, a nossa vida é feita de memórias. E eu tenho memórias muito boas. Nunca sabemos o que vai acontecer, mas veremos o que o futuro nos traz", referiu, no palco do Fórum Grimaldi, no Monaco.

O astro madeirense também não fechou totalmente a porta a um regresso à 'Champions'. "As nossas vidas são memórias, portanto tenho boas memórias. Não digo que possa regressar, nunca se sabe, mas vamos ver o que o futuro traz", sublinhou.

Para o presidente da UEFA também fez questão de deixar elogios ao internacional português, considerando mesmo ser a "única pessoa que não envelhece".

"Em primeiro lugar, se quisermos falar sobre o Cristiano íamos demorar uma ou duas horas. É fantástico, uma carreira tão bem sucedida. Se pensarmos na Liga dos Campeões, pensamos no Cristiano. Se pensarmos em futebol, pensamos no Cristiano. Jogador incrível. Tenho um problema com ele, porque infelizmente já não joga na melhor competição do Mundo", disse Ceferin.