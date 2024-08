O novo modelo da 'Champions' há muito desejado pelos 'tubarões'

O sorteio da Liga dos Campeões de futebol dá hoje início a uma nova era na principal competição europeia de clubes, com aumento do quadro competitivo, sem fase de grupos e com mais duelos entre os principais clubes.

A temporada 2024/25 marca um já anunciado 'virar de página' da 'Champions', depois de a UEFA ter operado uma verdadeira revolução na prova, reformulando o modelo competitivo que estava em vigor desde 2003/04.

Há duas décadas que 32 emblemas participavam numa fase de grupos, com oito 'poules' de quatro equipas cada, que jogavam entre elas em casa e fora, sendo que os dois primeiros classificados de cada agrupamento -- num total de 16 - se apuravam para a fase a eliminar, com oitavos de final, quartos de final, meias-finais, sempre a duas mãos, e final.

A partir deste ano, a Liga dos Campeões passará a contar com 36 equipas, sendo todas integradas numa liga apenas, sem qualquer divisão por grupo.

Cada clube, que até agora jogava com três adversários diferentes, em casa e fora, num total de seis encontros em cada grupo, vai passar a defrontar oito oponentes distintos, com quatro partidas em casa e outras quatro fora. Jogará com cada adversário apenas uma vez nesta primeira fase.

Para determinar os oito adversários, todas as formações serão divididas inicialmente em quatro potes no sorteio, sendo-lhes posteriormente sorteados dois adversários de cada pote, defrontando um em casa e outro fora.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da fase de liga apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as 16 formações que ficarem posicionadas entre o nono e o 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito que seguem para os 'oitavos'.

Já os 12 clubes que ficarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da 'Champions', não tendo sequer a possibilidade de serem 'relegados' para a Liga Europa, como acontecia até agora com as equipas que ficassem no terceiro lugar de um grupo.

Face ao maior número de jogos que cada clube realizará (mais dois), a fase de liga começará, como sempre, em setembro, mas só encerrará no final de janeiro de 2025, ao contrário do que vinha sucedendo até este ano, em que a fase de grupos ficava concluída no início de dezembro.

Esta é, de resto, a sétima alteração promovida pela UEFA na principal prova de clubes da Europa, desde a sua primeira edição, em 1955/56, então denominada Taça dos Campeões Europeus e conquistada pelo Real Madrid - curiosamente, é também o atual detentor do troféu.

Entre essa edição inaugural e a de 1990/91, apenas existiam eliminatórias, sempre a duas mãos, até se atingir o jogo decisivo. O derradeiro campeão neste registo foi o Estrela Vermelha, da Sérvia, que derrotou o Marselha na final.

A primeira mudança deu-se em 1991/92 (a última enquanto Taça dos Campeões Europeus), com a participação de oito clubes, divididos em dois grupos de quatro cada, com jogos em casa e fora, apurando-se diretamente para a final os dois primeiros de cada 'poule'.

Na primeira edição sob o nome de Liga dos Campeões, em 1992/93, passaram a qualificar-se para as meias-finais (a uma só mão) os dois primeiros de cada grupo, algo que foi novamente modificado em 1994/95, em que a competição passou de oito para 16 clubes, com quatro 'poules', quartos de final e meias-finais a duas mãos.

Foi em 1997/98 que surgiu o primeiro 'esboço' da atual Liga dos Campeões, uma vez que foi a primeira edição que deixou de ser exclusivamente disputada pelos campeões de cada país e passou a integrar também outros clubes com base no desempenho nas respetivas ligas nacionais. Com 24 formações distribuídas por seis grupos, qualificavam-se para os quartos de final os seis primeiros e os dois melhores segundos.

O modelo durou pouco tempo e entre 1999/00 e 2002/03 a 'Champions' teve 32 equipas, com duas fases de grupos: os dois primeiros classificados de cada 'poule' da primeira fase de grupos seguiam para a segunda e, daí, eram igualmente os dois primeiros colocados que se qualificavam para os quartos de final.

Só a partir de 2003/04 -- época que terminou com a conquista do FC Porto - se fixou o modelo que durou até esta época, ou seja composto por 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro cada, e as duas primeiras de cada 'poule' a garantirem a qualificação para os oitavos de final.

A nova edição da Liga dos Campeões, que contará com Sporting e Benfica, arranca em 17 de setembro e termina em 31 de maio de 2025, com a final da competição, na Allianz Arena, em Munique.