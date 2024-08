Ronaldo e algumas novidades esperadas nas escolhas de Roberto Martínez

O selecionador Roberto Martínez divulga na sexta-feira os convocados de Portugal para o arranque da Liga das Nações de futebol, numa lista que deve confirmar a continuidade de Cristiano Ronaldo, mas em que são esperadas várias alterações.

As escolhas do técnico espanhol, as primeiras após a participação no Euro2024, em que a seleção portuguesa ficou pelos quartos de final, serão anunciadas pelo próprio em conferência de imprensa, às 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Mesmo com 39 anos, e depois de um Europeu em que ficou em 'branco', o capitão Cristiano Ronaldo vai manter-se nas opções de Roberto Martínez, algo que ambos confirmaram publicamente recentemente, e estará presente nos duelos com Croácia e Escócia.

Contudo, o selecionador nacional deverá fazer algumas alterações nas suas escolhas, a começar com Pepe, que acabou a carreira após o Euro2024, e o avançado Gonçalo Ramos, que está lesionado e vai falhar mesmo toda a fase de grupos da Liga das Nações.

Na baliza, Rui Patrício, agora na Atalanta, embora tenha estado toda a pré-temporada sem clube, poderá falhar a convocatória, embora tenha sempre o 'peso' de ser o guarda-redes mais internacional do futebol português.

Danilo não teve minutos no Paris Saint-Germain e poderá 'cair', assim como João Cancelo, agora no Al Hilal, de Jorge Jesus, que não fez igualmente a pré-época.

Precisamente há um ano, Cancelo esteve nessa precisa situação, mas Martínez manteve o lateral nas escolhas.

Matheus Nunes, pouco utilizado no Manchester City, e Francisco Conceição, sem ritmo e agora na Juventus, também poderão ser ausências.

Otávio, que falhou o Euro2024 devido a lesão, tem o regresso praticamente garantido, numa lista em que também poderão acontecer estreias e regressos.

Pedro Gonçalves e Trincão têm tido uma excelente início de temporada no Sporting e poderá ser desta vez que entram nas opções de Martínez, que deixou recentemente, numa entrevista, boas palavras sobre Renato Veiga, defesa do Chelsea.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe a Croácia, em 05 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.