Cristiano Ronaldo vai receber "prémio especial" da UEFA

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo vai ser homenageado na quinta-feira com um "prémio especial", como o melhor marcador de sempre na Liga dos Campeões, informou hoje a UEFA.

"Cristiano Ronaldo, o melhor marcador de sempre da UEFA Champions League, será homenageado com um prémio especial do Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em reconhecimento do seu notável legado na competição mais prestigiada do mundo", indicou o organismo.

Na mesma nota, o presidente da UEFA justificou que o português "é uma das estrelas mais brilhantes da constelação da UEFA Champions League" e que "os seus extraordinários feitos goleadores na competição parecem destinados a resistir ao teste do tempo".

O avançado português terminou sete temporadas distintas na Liga dos Campeões como o melhor marcador, mais do que qualquer outro jogador, e contabiliza 140 golos em 183 jogos disputados na 'Champions', competição que venceu cinco vezes, uma pelo Manchester United (2007/08) e quatro ao serviço do Real Madrid (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Cristiano Ronaldo, de 39 anos e atual jogador dos sauditas do Al Nassr, vai receber o prémio no decorrer do sorteio da Liga dos Campeões, no Mónaco, em que participam o Sporting, campeão nacional, e o Benfica, segundo classificado da edição anterior da I Liga.