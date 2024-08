Marquinho assina pelo Lusitânia e segue na principal divisão do futsal português

Marco Gomes, mais conhecido por Marquinho no mundo desportivo, está de partida para Angra do Heroísmo, Açores, para representar o Sport Club Lusitânia – emblema promovido ao escalão principal do futsal português, após ter terminado no segundo posto da II Divisão na temporada transata, assinalando o regresso de uma formação insular à principal competição 12 anos depois.

“Sinto-me preparado para o que aí vem e feliz por representar uma ilha que me faz lembrar a minha querida Madeira”, frisou, ao DIÁRIO, o jogador natural do Jardim da Serra, a escassas horas da sua partida para os Açores.

O ala, de 24 anos, fez toda a formação no Marítimo, tendo, em novembro último, ingressado no Ferreira do Zêzere, emblema em que se estreou na I Divisão, tendo disputado na segunda metade da competição um total de 15 partidas oficiais.

Ao serviço do Lusitânia, treinado pelo experiente José Feijão, vai cumprir a segunda experiência na Liga Placard, “com outra preparação”.

“Sem dúvida que vou com outra preparação e com um pouco mais de conhecimento devido à experiência que tive em Ferreira do Zêzere, que me fez crescer enquanto pessoa e profissional” Marquinho, primeiro madeirense a disputar a Liga Placard

Marquinho encara esta época com outra tranquilidade, porque vai iniciar a preparação com o restante plantel, com o arranque dos trabalhos de pré-temporada previsto para segunda-feira, sabendo de antemão que vai dar o pontapé de saída na competição frente ao Benfica, em 16 de Outubro, no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo.

“Espero que seja uma época memorável para mim e para os Açores”, concluiu o atleta madeirense.

Veja a entrevista concedida pelo jogador ao DIÁRIO, sobre a sua estreia no principal escalão.