TAP fecha semestre com lucro de 400 mil euros, longe dos 22,9 ME de 2023

A TAP terminou o primeiro semestre de 2024 com um resultado liquido positivo de 400 mil euros, abaixo dos 22,9 milhões do primeiro semestre de 2023, e só possíveis graças aos 72,2 milhões conseguidos entre abril e junho.

Em comunicado, a transportadora aérea nacional destaca que teve um lucro de 72,2 milhões de euros no segundo trimestre de 2024 e que este resultado liquido positivo permitiu fechar os primeiros seis meses do ano com um lucro de 400 mil euros.

No entanto, quando comparado com o período homólogo de 2023, o lucro dos primeiros seis meses do ano ficam 98,3% abaixo dos 22,9 milhões de euros de resultados líquidos conseguidos entre janeiro e junho de 2023.

A mesma análise feita aos resultados trimestrais mostra que, apesar dos resultados positivos, a TAP sofreu uma quebra de 10,1% entre os 80,3 milhões de euros alcançados no segundo trimestre de 2023 e os 72,2 milhões de euros no segundo trimestre de 2024.

Para a TAP, esta diminuição de 8,1 milhões de euros é explicada "por perdas cambiais no seguimento da desvalorização do Real Brasileiro, contrabalançando os ganhos operacionais".

"No entanto, quando comparado com o 2T19 [segundo trimestre de 2019], melhorou em 77,6 milhões [de euros]", salienta.

Segundo a transportadora aérea, as receitas operacionais do primeiro semestre de 2024 atingiram os 1.969 milhões de euros, mais 3,3% do que em igual período de 2023, "impulsionadas, nas receitas de passagens, por um aumento da capacidade (+2,9%) e melhor load factor (+0,8 p.p.), e por um aumento relevante de atividade nas receitas de Manutenção e Engenharia (+36,7%)".

Por outro lado, os custos operacionais recorrentes também aumentaram, no caso 2,7%, atingindo 1.829,3 milhões de euros.

"A 30 de junho de 2024, o Grupo apresentava uma posição de liquidez forte de 1.175,7 milhões [de euros], um aumento de 386,3 milhões [de euros] face ao final de 2023", refere a empresa.

Nos primeiros seis meses de 2024, a TAP transportou 7.698 mil de passageiros, mais 1,6% do que no mesmo período de 2023.

Já em relação aos meses entre abril e junho, foram 4.165 mil passageiros, mais 96 pessoas do que no segundo trimestre de 2023.

A empresa refere que no segundo trimestre foram reabertos cinco destinos a partir de Lisboa para a época de verão, no caso Ibiza, Alicante, Palma de Maiorca, Menorca e Agadir e aberta uma nova rota, de Lisboa para Caracas, com regresso por Funchal, também para a época de verão.

Citado no comunicado, o presidente executivo da TAP aponta que, no segundo trimestre de 2024, a empresa continua "o caminho necessário de transformação estrutural", com o "investimento nas pessoas e nas operações" a "confirmar a aposta e a mostrar resultados".

"O forte desempenho no segundo trimestre permite um resultado líquido positivo no semestre, que, apesar de reduzido, é atingido pela segunda vez consecutiva, mas agora sem cortes salariais", salienta Luís Rodrigues.