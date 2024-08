EDP Renováveis fecha contrato com Microsoft em Singapura

A EDP Renováveis (EDPR) fechou um contrato de longo prazo com a Microsoft, em Singapura, com a tecnológica a acordar a compra de 100% da energia renovável exportada para a rede a partir do projeto SolarNova 8 da empresa.

Num comunicado, hoje divulgado, a EDP indicou que "a Microsoft vai comprar 100% da energia renovável exportada para a rede do projeto SolarNova 8 da EDP Renováveis em Singapura", num acordo de 20 anos.

Este contrato de longo prazo com a tecnológica "apoia assim o desenvolvimento de novos projetos solares e contribui para o objetivo da Microsoft de apenas consumir energia renovável", referiu, lembrando que "este é o segundo acordo assinado entre as duas empresas em Singapura, reforçando uma colaboração que teve início em 2018".

Na nota, o grupo lembra que, no início deste ano, "foi adjudicada à EDPR a Fase 8 do programa SolarNova, que consiste em instalar até 200 MWp [megawatts-pico] de capacidade solar em mais de 1.000 edifícios de habitação pública de Singapura e mais de 100 edifícios governamentais".

"Estamos a reforçar a colaboração global da EDP com a Microsoft através deste projeto e, juntos, estamos a dar um passo no sentido de alcançar os objetivos de sustentabilidade de Singapura de alcançar pelo menos 2 GWp [gigawatts-pico] de energia solar até 2030", disse Miguel Stilwell d'Andrade, presidente executivo da EDP, citado na mesma nota.