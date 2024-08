Festa do Vinho da Madeira com taxa de ocupação hoteleira de 90% e investimento de 160 mil euros

A Festa do Vinho da Madeira começa já no domingo. Durante a apresentação do evento, que se realizou na Blandy’s Wine Lodge, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que o orçamento deste ano ronda os 160 mil euros, mais 5% do que no ano passado.

Quanto à ocupação hoteleira, adiantou que será de 90%, coincidindo com o que foi registado no ano passado.

De acordo com o governante, o programa contempla "um espaço de restauração, de degustação, de experiências e de momentos bastante diferenciados".

No Madeira Wine Lounge, na Praça do Povo, o evento decorrerá das 18h00 às 23h00 de domingo a quinta-feira e das 18h00 à meia-noite na sexta-feira e no sábado.

Neste espaço, haverá balcões com 11 produtores de Vinho Madeira, licorosos e tranquilos; uma área de entretenimento, assim como uma área destinada à gastronomia local.

Há sempre este cuidado de associar a gastronomia à Festa do Vinho, para que haja essa combinação de sabores". Eduardo Jesus

Além disso, revelou que irão ocorrer nove provas comentadas com produtores de Vinho Madeira, sendo este "um momento importante", na medida em que "dá a conhecer o produto", convidando as pessoas a prová-lo.

Estão igualmente previstas quatro masterclasses de Vinho Madeira, um festival de cocktail e três jantares de harmonização, “com direcção de três chefs, que vão preparar uma oferta gastronómica associada aos vinhos apresentados”.

Em termos de animação, a Festa do Vinho Madeira contará com 62 momentos diferentes entre concertos e actuações, num evento que irá envolver cinco concelhos, seguindo a lógica do ano passado de descentralização.

Envolvemos um total de cinco concelhos: Funchal, Câmara de Lobos, São Vicente, Porto Moniz e Ribeira Brava”. Eduardo Jesus

Um dos momentos altos é a Festa da Vindima do Estreito de Câmara de Lobos.