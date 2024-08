Funchal investe 100 mil euros na requalificação da rampa de acesso ao mar da Praia de São Tiago

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai requalificar a rampa de acesso à Praia de São Tiago, criando “melhores condições de acesso ao mar, tanto para as pessoas como para as canoas”, revelou a vereadora Helena Leal, durante a apresentação da 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal que decorreu, esta sexta-feira, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

A vereadora com pelouro do Desporto referiu que o concurso público para a adjudicação da obra já foi realizado, pelo que muito em breve será possível avançar com a obra.

Segundo adiantou, a requalificação irá permitir “retificar” a rampa, avançando sete metros da estrutura, um investimento de 100 mil euros.

A 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, prova organizada pela Câmara Municipal do Funchal, pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) e pelo Clube de Futebol Carvalheiro, realiza-se este sábado, pelas 12h00, na Baía do Funchal, com a participação de 40 embarcações.

O evento, inserido nas comemorações do Dia da Cidade, é apoiado pela autarquia do Funchal, no âmbito do Associativismo Municipal, em cerca de 15 mil euros.

Na ocasião, Helena Leal destacou que o orçamento municipal para 2024 reserva 1,2 milhões de euros para apoiar as associações e entidades desportivas, sublinhando que desde que o atual executivo Municipal tomou posse, em 2021, reforçou estes apoios em 110% só nesta área do Associativismo Desportivo. A autarca assinalou, deste modo, a “importância” que a autarquia dá ao desporto, um investimento para “um melhor desenvolvimento das pessoas, pela promoção de mais saúde e bem-estar”.

A 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal tem um percurso de 2.5 km, entre o Centro Náutico de São Lázaro e a Praia de São Tiago e vice-versa.

A prova, organizada em duas classes: Classe A (canoas tradicionais) e Classe B (canoas não tradicionais), tem os seguintes prémios para os três primeiros classificados: 1º classificado 250€; 2º classificado150€; 3º classificado 100€. É ainda atribuído um prémio de participação de 150 euros por canoa.