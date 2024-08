Incêndios da Madeira em 2016 foram dos mais custosos para as seguradoras

Bom dia. Seguem-se os principais títulos dos jornais desta quinta-feira, 29 de Agosto de 2024, nos quais há uma figura em praticamente todos os generalistas, Maria Luís Albuquerque, a futura comissária europeia portuguesa. Mas, tal como na primeira página do DIÁRIO, o tema dos incêndios continua a ter destaque, a começar numa das revistas semanais.

Na revista Visão:

- "Reagan & Thatcher. A dupla que mudou a história (e que ainda influencia o mundo)"

- "Crime. Os fugitivos que se esconderam em Portugal"

- "Se7e. Os melhores terraços em Lisboa e no Porto"

- "Incompetência. O princípio de Peter nunca foi tão atual"

- "Madeira. Albuquerque vai renascer das cinzas?"

Na revista Sábado:

- "Retornados. A grande fuga de África"

- "Auditoria. Ministério Público e entidade das contas investigam finanças do PCP"

- "Comportamento. Pais que vão com os filhos a entrevistas de emprego"

No Correio da Manhã:

- "Trio armado invade moradia. Terror em assalto a casa de luxo"

- "Lateral do Burkina Faso. Kaboré na defesa do Benfica"

- "Sporting. Gyokeres quer bater recorde de Vazalde"

- "Argentino. FC Porto insiste em central Nehuén Pérez"

- "Escolhida. Maria Luís vai ganhar mais de 25 mil euros por mês em Bruxelas"

- "Novos escalões. IRS baixa e aumenta pensões em outubro"

- "Drama. Mulher desesperada com bebé vítima de violência doméstica"

- "Portimão. Troca de cadáveres leva à cremação de idosa errada"

- "Saúde. Fechada uma em cada 5 urgências"

- "Perigo na estrada. Peões morrem atropelados em Lisboa e Évora"

No Público:

- "Pedro Nuno Santos exclui viabilizar Orçamento sem uma negociação"

- "Comissão Europeia. A 'senhora swap' e a cara da troika a caminho de Bruxelas"

- "Alam Shah Kazol. 'Meti-me na política para dar voz aos problemas dos imigrantes'"

- "Festival de Veneza. Tim Burton ressuscitou um filme de culto: Beetlejuice Beetlejuice"

- "Terramotos. Alterações climáticas irão ter influência no risco sísmico, dizem cientistas"

- "Médio Oriente. Navio com bandeira lusa com armas para Israel?"

- "Alemanha. Sondagens dão AfD como vencedora em duas regiões"

- "Ensino. Bolsa de 70 euros mensais para quem quer ser professor"

No Jornal de Notícias:

- "Seguradoras pagam milhões em indemnizações por incêndios florestais"

- "Rosto da troika escolhido para a Comissão"

- "Europarque devolvido à população"

- "Tecnologia. Já foram emitidos 261 mil novos cartões de cidadão"

- "Inovação. Famalicão vai ter sete centros tecnológicos"

- "Lisboa. Santa Maria ameaça com tribunal para críticas ofensivas"

- "Feira. Desmantelado laboratório de pasta de cocaína"

- "Abusos. Avô preso por voltar a contactar a vítima"

- "Música. Meo Kalorama arranca hoje e espera 100 mil festivaleiros"

- "Tomas Contte sofre queda em Ovar mas segura camisola amarela"

- "FC Porto. Nehuén Pérez garantido para o miolo da defesa"

No Diário de Notícias:

- "Falta de professores. Lisboa, Beja, Faro e Setúbal não têm candidatos suficientes"

- "Saúde. Nenhum país da UE obriga médicos a ficar no SNS. Na Europa, só a Albânia o faz"

- "Maria Luís Albuquerque na luta por um lugar de topo na nova equipa Von der Leyen"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Clementina Almeida, fundadora da Clínica ForBabiesBrain by Clementina e também do 1.º spa clínico para bebés da Europa. 'O meu 'hobby' mais incomum? Colecionar azulejos portugueses antigos'"

- "Liga dos Campeões. Sporting e Benfica conhecem sorte na nova 'Champions' com 36 clubes"

- "Ambiente. Empresas de distribuição pedem que seja suspenso regulamento anti-desflorestação"

- "Espaço. Descobertos seis novos mundos nómadas num berço de estrelas"

- "Documentário. 'Amor de Pai', olhar para a América afrodescendente sem condescendências"

- "Kalorama. Entre alegria e preocupação, 'Vizinhos' preparam-se para três dias de festival"

No Negócios:

- "Falha no IGCP acelera venda de certificados nos Correios"

- "Maria Luís Albuquerque a caminho de Bruxelas, uma década depois"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #07 Joe Biden teve de ceder e sair de cena na corrida presidencial. Tem cinco meses para deixar marca na Ucrânia e Médio Oriente"

- "Altice menos pressionada a vender Meo"

- "Como dois anos de guerra na Ucrânia mudaram o comércio europeu"

- "Construção. Mota-Engil vai avançar este ano com hospital de Lisboa"

- "Rating. Agência que dá nota A a Portugal pretender entrar na elite do BCE"

No O Jornal Económico:

- "Alemães investem 28 milhões em solar na mina de S. Domingos"

- "Maria Luísa Albuquerque escolhida para comissária europeia. Paridade e António Costa podem dar vantagem na atribuição da pasta"

- "Elogiada à direita, criticada à esquerda, com um percurso marcado pela troika"

- "'Tecnologia é inútil se as pessoas não forem capacitadas para tirar vantagem dela'. Carlos Carús, embaixador de Digital Skills da AWS EMEA"

- "Vendas e lucro da Nvidia mais do que duplicam, batem expectativas e mostram crescimento da IA"

- "Topo da agenda: INE e Estados Unidos"

- "ExxonMobil avança na exploração de gás em Moçambique"

No Record:

- "Benfica. 2 dias, 2 reforços. Amdouni chegou ontem. Kaboré viaja hoje"

- "Sporting. Ataque a Harder"

- "FC Porto. Nehuén garantido"

- "Liga dos Campeões. Sorteio é hoje"

- "Liga Europa. Rapid Viena-Sp Braga. Guerreiros têm final em Viena"

- "Liga Conferência. Zrinjski-V. Guimarães. Só falta confirmar apuramento"

- "Arábia Saudita. Ronaldo assume objetivo.'Quero atingir os mil golos'"

No O Jogo:

- "Nehuén Pérez fechado. FC Porto paga 4M já mais 13M no final da época"

- "'O '10' é mítico e assenta-me bem'. Fábio Vieira foi oficializado e confessou-se 'ansioso por começar'"

- "Sporting. Conrad Harder ao sprint"

- "Benfica. Águias garantem Kaboré"

- "Leipzig levou nega por António Silva"

- "Rapid Viena-Braga. 'Sem golos será difícil'. Carvalhal exige atitude vencedora para carimbar a Liga Europa"

- "Z. Mostar-V. Guimarães. 'Vamos entrar para ganhar'. Rui Borges não vai gerir a vantagem e quer fazer história na Liga Conferência"

E no A Bola:

- "Kaboré é o novo lateral. Benfica. Concorrente de Bah na direita vem do Manchester City"

- "Amdouni já está em Lisboa e pronto para jogar"

- "Avançados e guarda-redes são os temas a resolver nos últimos dias de mercado"

- "Sporting. SC Braga quer levar Esgaio"

- "Dinamarqueses Harder (Midtjylland) e Wind (Wolfsburgo) são alternativas a Ioannidis"

- "FC Porto. Nehuén Pérez a chegar para reforçar a defesa"

- "Liga dos Campeões. Sporting e Benfica conhecem hoje os adversários"