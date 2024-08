“As decisões foram as mais correctas” no combate aos incêndios na Madeira

O presidente do Governo Regional afirmou, hoje, que a floresta Laurissilva não foi afectada e que as decisões tomadas foram as adequadas para combater este incêndio.

“Tudo o que foi decidido, do ponto de vista estratégico, foi no sentido de garantir a salvaguarda das prioridades”, disse Miguel Albuquerque, lamentando o “insulto gratuito” que foi feito aos profissionais de Protecção Civil nas redes sociais.

Miguel Albuquerque protagoniza uma conferência de imprensa de balanço aos incêndios, uma sessão que decorre nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

Neste momento, há um foco na Lombada da Ponta do Sol, mas de dimensão reduzida. Ontem houve um reacendimento na Ponta do Sol, junto a habitações, numa zona de canavial, que neste momento já está extinto. No Pico Ruivo, as frentes que existiam foram extintas. No Pico das Torres, as frentes estão extintas.

O presidente do Governo Regional agradeceu à população o cumprimento das regras, nomeadamente aquelas que foram retiradas das casas, endereçando uma especial palavra à população da Fajã das Galinhas, para quem está a ser procurada solução para realojamento.

O agradecimento foi extensivo a todos os operacionais da Madeira, Açores e Portugal continental e de Espanha, que estiveram empenhados no combate a este incêndio.

O governante voltou a frisar a confiança nas chefias que estiveram no terreno, dizendo que foi feita a utilização correcta dos recursos disponíveis, dado haver profissionais competentes para fazer face a estas ameaças.

Antes de terminar a sua intervenção, Miguel Albuquerque recordou que, no ano passado, o helicóptero foi empenhado em 54 situações de fogo em locais de difícil acesso e lembrou que o Verão ainda não acabou, sendo necessário um trabalho de prevenção e vigilância. “Dadas as alterações climáticas, podemos estar sujeitos a qualquer situação desta natureza em qualquer mês do ano”, disse.

Já esta manhã, em declarações à agência Lusa, o presidente da Protecção Civil Regional havia avançado que o incêndio que lavrou na Madeira está controlado e em fase de rescaldo, podendo ainda haver alguns pequenos reacendimentos "normais".

Questionado sobre a desmobilização dos meios, António Nunes apontou para segunda ou terça-feira essa operação, mas tudo irá depender do evoluir da situação. Miguel Albuquerque lembrou que o fogo não está extinto e que continuam mais de cem operacionais no teatro de operações.

O presidente do Governo Regional foi também confrontado com o uso de Canadair na Madeira, tendo referido que esse meios não podem operar em zonas urbanas e habitacionais. "Se for necessário, recorremos aos Canadair" no futuro, assumiu Miguel Albuquerque.