Última Sessão da 7.ª edição do Festival SantaCurtas para ver na Quinta do Revoredo

A 7.ª edição do Festival SantaCurtas - Mostra de Cinema chega ao fim esta sexta-feira, 30 de Agosto, no Auditório ao ar livre da Casa da Cultura de Santa Cruz, Quinta do Revoredo.

A 5.ª e última sessão de entrada livre, agendada para as 21h30, será, como habitual, precedida de música, desta feita a cargo de Dul and Nouk White.

O evento com o objectivo de estimular a exibição pública de filmes que não são distribuídos, nem exibidos nos circuitos tradicionais de cinema em Portugal apresenta no seu derradeiro dia os projectos 'Night', 'All The Crows In The World', 'As Filhas do Fogo', ' Um Caroço de Abacate' e '15''.

Em 'Night', Ahmad Saleh conta a história de uma mãe que não consegue dormir por não saber o paradeiro da filha. 'All The Crows In The World' (Hong Kong) da cineasta Yi Tang, apresenta, um lado particular da cultura chinesa com muito humor. Em 'As Filhas do Fogo', Pedro Costa apresenta três irmãs separadas pela erupção do vulcão do Pico do Fogo em Cabo Verde, construindo um retrato inesquecível dessas mulheres, interpretadas pelas cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes. Ari Zara em 'Um Caroço de Abacate' retrata uma história de empoderamento e cheia de luz e esperança em dias melhores. '15’' de Francisco Neves faz uma abordagem à lógica dos média e dos seus vários tipos de transmissão.