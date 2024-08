Vitor Sousa põe público a vibrar no último dia do festival em Jersey

O artista madeirense Vitor Sousa foi, esta noite, o último a subir ao palco do 'Portuguese Food Festival', que termina hoje em Jersey.

“Foi fantástico participar neste evento e o tempo hoje está a ajudar, neste último do festival. Já ontem foi uma grande noite onde os emigrantes portugueses uniram-se para se divertir", referiu o artista madeirense.

Adiantou ainda que terminou o espectáculo desta noite com a música popular portuguesa, porque "as pessoas gostam e me diziam que sentem a falta e assim aconteceu".

Hoje decorreu o último dos cinco dias do maior festival português que acontece no Reino Unido e que é organizado pelo madeirense João Carlos Nunes e que conta com o apoio de diversas empresas radicadas naquela ilha do canal.

A XIII edição do festival foi um "grande sucesso", segundo a organização, onde participaram cerca de 30 mil pessoas durante os cinco dias.