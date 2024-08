Três investigadores da UMa ingressam na carreira científica na 1.ª edição do FCT-Tenure

A Universidade da Madeira viu garantido o financiamento necessário para o ingresso de três investigadores na carreira científica. Tratam-se de investigadores nas áreas de Engenharia de sistemas de informação, Ciências da Saúde – subárea de Ciências do Desporto e Fitness, e em Ciências Naturais - subárea Oceanografia. Os resultados foram comunicados a 14 de Agosto, ao abrigo da primeira edição do concurso FCT-Tenure.

Até a 12 de setembro decorre o período para submissão de audiências prévias. Após a conclusão da análise das audiências prévias serão divulgados os resultados finais.

Segundo explica nota à imprensa, o FCT-Tenure é um novo instrumento de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia criado com o objectivo de promover a contratação de doutorados exclusivamente para posições permanentes. Nesta primeira edição, está prevista a contratação de 1.100 investigadores doutorados, e na edição de 2025, a abertura de 400 posições adicionais.

Este é um investimento de 197 milhões de euros, proveniente do Orçamento do Estado, bem como do investimento RE-C06-i06 – Ciência Mais Capacitação, financiado pelo PRR. A FCT cofinanciará dois terços dos custos salariais nos primeiros três anos para ambas as carreiras e um terço no segundo triénio, caso a contratação seja feita no âmbito da carreira de investigação ou equivalente, independentemente da categoria em que o investigador seja contratado.