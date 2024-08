Três meses de menor movimento no porto do Funchal com "saldo muito positivo"

Nos meses de Junho, Julho e Agosto, os três de menor movimento no porto do Funchal, registaram-se 15 escalas de navios, o que representa mais 6 do que no mesmo período do ano passado, e 34.967 passageiros, um aumento de 10.700 passageiros. Estes são números que incluem a previsão das escalas do 'Sea Cloud Spirit', que chega a 26, e do 'Seven Seas Grandeur', que é aguardado a 29.

Para a presidente do Conselho de Administração da APRAM, estes três meses, "apresentam este ano, um saldo muito positivo". Nestes meses, “as companhias centram-se mais no Mediterrâneo e norte da Europa". Entre Janeiro e Julho deste ano, o Porto do Funchal recebeu 346.030 passageiros de cruzeiro, um acréscimo de mais de 3%, em comparação com o mesmo período de 2023".

A época baixa de 2024 do Porto do Funchal que termina no final deste mês de Agosto, cresceu em todas as variantes, com um aumento percentual de 67% no número de escalas e 44% no movimento de passageiros.

Por outro lado, mantem-se a tendência na descida do número de escalas que neste período, foi de 138, a que corresponde uma redução de quase 10%. Segundo nota à imprensa, nos meses analisados, Janeiro foi o que registou maior movimento de passageiros, 91.478 turistas, seguindo-se o mês de Abril, com 82.213.

Relativamente à ilha do Porto Santo, nos primeiros sete meses deste ano, houve 4 escalas, 1 em Abril e as restantes, em Maio, mais uma escala do que no período homologo do ano anterior. Também o movimento de passageiros cresceu, passando de 605 passageiros de Janeiro a Julho de 2023 para 2.068 nos mesmos meses deste ano.