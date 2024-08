Espanhóis mostram "luta contra o fogo" na Madeira através de vídeo

O grupo 43 da Força Aérea espanhola partilhou nas redes sociais um vídeo onde mostra como está a ser feito o combate às chamas na Madeira.

Na legenda explicam que os alvos de ontem, quinta-feira, primeiro dia de intervenção, foram as zonas mais íngremes e de mais difícil acesso para as equipas de combate terrestre. Nas imagens é possível ver as zonas afectadas e que foram alvo das descargas de água por parte destes meios aéreos.

Já no dia em que chegaram ao Porto Santo, deixaram uma mensagem nas redes sociais, a demonstrar o seu empenho.