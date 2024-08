Vídeo ilustra situação actual dos incêndios a partir dos picos da Madeira

A pouco menos de meia hora da chegada do presidente do Governo Regional ao Pico do Areeiro, para ter uma vista privilegiada e constatar a situação dos incêndios, aparentemente o cenário de maior intensidade de fogos desde este ponto parece ser francamente mais favorável existindo preocupação na zona Norte, no Pico Ruivo, concelho de Santana.

Neste momento é possível verificar o trabalho de descarga que o helicóptero tem vindo a ter num vaivém constante entre as Achadas e um tanque perto do Poiso.