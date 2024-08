Postos de trabalho na Administração Regional da Madeira caem para 21.210

De acordo com a informação divulgada pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) na passada quarta-feira passada e hoje divulgada pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no 2.º trimestre de 2024 "existiam 21.210 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira (ARM) no final de Junho. "Em relação ao trimestre anterior, a variação foi de -175 postos (-0,8%), verificando-se em termos homólogos uma diminuição de 289 postos (-1,3%). Comparativamente ao final de 2011 houve uma redução de 143 postos (-0,7%)", frisa a DREM, sedo que ocorre pelo 3.º trimestre consecutivo.

"Por sua vez, o Instituto de Segurança Social da Madeira, que segundo a classificação de unidades institucionais deve ser apresentado separadamente da ARM, contabilizou 1.318 postos de trabalho" no final de Junho, diminuindo igualmente, em menor número mas a uma percentagem maior, ou seja menos 27 postos e -2,0% face ao trimestre anterior. "Em termos homólogos verificou-se uma quebra de 37 postos (-2,7%). Em comparação com 31/12/2011 havia menos 93 postos (-6,6%)", salienta a DREM.

Realça a autoridade estatística regional que "os Fundos de Segurança Social, a Administração Regional da Madeira e a Administração Regional dos Açores foram os subsetores que apresentaram diminuições de 2,3%, 1,3% e 0,2%, respetivamente, dos postos de trabalho face ao período homólogo", enquanto "os outros subsetores observaram crescimentos face ao período homólogo, sendo que a Administração Local (+2,9%) liderou os aumentos, seguida da Administração Central (+0,1%). A variação média homóloga no conjunto das Administrações Públicas foi de +0,5%".

Já "comparativamente ao trimestre anterior, a Administração Local (+0,9%) foi a única a apresentar um aumento, bem como um crescimento acima da média das Administrações Públicas, que foi de 0,1%. Os subsetores da Administração Regional da Madeira, os Fundos da Segurança Social e da Administração Regional dos Açores apresentaram decréscimos de 0,8%, 0,6% e 0,4%, respetivamente. A Administração Central teve uma evolução quase nula", acrescenta.

E ainda na análise dos dados referentes ao emprego no sector institucional das administrações públicas a nível nacional, para o período compreendido entre Dezembro de 2011 e Junho de 2024, "evidencia reduções apenas nos subsectores dos Fundos de Segurança Social (-16,5%) e da Administração Regional da Madeira (-0,7%). Os outros subsectores observaram aumentos, sendo o de maior dimensão relativa, o operado pela Administração Regional dos Açores (+15,1%). Na Administração Local (+10,4%) e na Administração Central (+1,6%) também se registou um incremento. A variação média do conjunto das Administrações Públicas foi de +3,0%".

Foto DREM

Em termos gerais, "as empresas públicas que não foram classificadas dentro da ARM tinham a 30 de Junho de 2024, 1.995 postos de trabalho, mais 74 (+3,9%) face ao trimestre anterior e mais 57 (+2,9%) em termos homólogos. Face a Dezembro de 2012 (período mais recuado para o qual existe informação para este tipo de empresas), o número de postos diminuiu em 311 (-13,5%)", afiança.

Por fim, o emprego público nas onze câmaras municipais da RAM "concentravam no período em referência 3.492 postos de trabalho, mais 101 (+3,0%) que no trimestre precedente e mais 194 (+5,9%) que no final de Junho de 2023. Nas juntas de freguesia da RAM, trabalhavam 181 pessoas a 30/06/2024, menos 2 postos (-1,1%) que no trimestre anterior e mais 4 (+2,3%) em termos homólogos. Comparativamente a 31/12/2011, as Câmaras Municipais aumentaram o seu efectivo em 299 (+9,4%) e as juntas de freguesia em 12 (+7,1%) trabalhadores", conclui.