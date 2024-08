Consulte a lista de estradas regionais encerradas ao trânsito

Na sequência dos incêndios, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, informa que, por motivos de precaução e para que as pessoas não circulem em determinadas áreas e acessos, nomeadamente na zona do Paul da Serra, estão encerradas ao trânsito as seguintes Estradas Regionais:

3.ª Secção:

ER 105 – Entre a Porta da Vila e o Paúl da Serra;

ER 209 – Entre a Ribeira da Janela e o Paúl da Serra.

4.ª Secção:

ER 105 – Entre a Encumeada e o Paúl da Serra (Lombo do Mouro);

ER 105 – Entre a Serra d’Água e a Encumeada;

ER 209 – Entre a Malhadinha e o Paúl da Serra;

ER 210 – Entre os Prazeres e a Fonte do Bispo.

"As estradas deverão ser sempre utilizadas com muita precaução", conclui a nota enviada pela entidade.