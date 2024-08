PAN diz estar alerta para atentado à liberdade de imprensa e à informação na Madeira

O PAN Madeira veio a público esta quinta-feira expressar a sua "indignação" em solidariedade com o comunicado lançado pelo Sindicato dos Jornalistas da Madeira, que denunciaram pressões e restrições no exercício da sua actividade no âmbito da cobertura dos incêndios que têm assolado a Região.

É um atentado à liberdade de imprensa e à informação, da mesma forma que temos que garantir as condições máximas para que os agentes de proteção civil desenvolvam o seu trabalho, também os jornalistas precisam de condições. A cobertura destas situações é fundamental para manter as pessoas devidamente informadas e podermos acompanhar a situação, sem ter que se deslocar ao local e colocar pessoas em riscos desnecessários. Mónica Freitas, PAN

O partido considera que todos os profissionais que estão no terreno têm um papel fundamental: "Também devemos louvar os/as jornalistas que se colocam em risco e estão durante horas a fazer a coberta da situação para que as pessoas se possam manter informadas sobre os acontecimentos".

Numa era cada vez mais digital e com tantos 'sites' e páginas com desinformação, o papel da comunicação social é imprescindível para que as pessoas possam ter informações de fontes fidedignas, evitando assim os tais alarmismos e populismos que se espalham pelas redes sociais. Mónica Freitas, PAN

Lamenta ainda que seja dado acesso livre a deputados em detrimento dos jornalistas que estão lá a fazer o seu trabalho.