Acidente na Avenida da Madalena fere motociclista

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo, ocorrida hoje pouco depois das 8h00 na Avenida das Madalenas, no Funchal, feriu uma mulher, condutora da moto.

Apesar do aparato, a mulher com cerca de 30 anos saiu do chão apenas com ferimentos considerados ligeiros.

Ainda assim, a vítima de acidente foi levada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal ao Hospital Dr Nélio Mendonça por precaução.

Do acidente resultou ainda um congestionamento naquela estrada, que ainda se faz sentir. De resto, o trânsito no Funchal e nas principais estradas decorre sem mais problemas.