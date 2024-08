Marés dificultam retirada de viatura do mar na Fajã da Areia

O alerta chegou pelas 12h00, de que uma viatura teria caído de uma ravina na Costa Norte da ilha do Porto Santo, junto à Fonte da Areia, mas a maré está a dificultar as operações de todas as equipas envolvidas nesta ocorrência.

Segundo confirma Rui Manuel Teixeira à TSF-Madeira, na chegada ao local "a maré estava na preia-mar" e o veículo encontrava-se "praticamente todo submerso". As autoridades tiveram de interromper as operações durante algum tempo e foram retomadas às 15h30, uma vez que a previsão é de baixa-mar às 19h36.

Neste momento, os Bombeiros Voluntários de Porto Santo, com a sua equipa de grande ângulo, já fez uma primeira descida até à base da falésia. Estamos a falar de uma falésia com mais de 100 metros de altura e não deu ainda para se aproximar da viatura e confirmar se estaria alguém dentro. Neste momento, estamos a aguardar que o mar nos permita fazer uma segunda descida por forma a tirar essas conclusões. É prematuro afirmar que se encontrará alguém dentro da viatura. Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Manuel Teixeira

A Polícia Marítima mobilizou vários meios para o local, nomeadamente uma embarcação salva-vidas, uma mota de água, aos quais se juntaram os Bombeiros Voluntários de Porto Santo, Polícia de Segurança Pública (PSP) e ainda o IFCN.