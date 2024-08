ADN propõe nove medidas de apoio às vítimas dos incêndios

O ADN emitiu, hoje, um comunicado onde apresenta um pacote de 9 propostas para apoio às vítimas dos incêndios na Região. As medidas visam assegurar que estas vítimas recebam o apoio necessário para reconstruírem as suas vidas e as suas comunidades.

O partido propõe a criação de um Fundo Regional de Emergência destinado a fornecer apoio financeiro imediato às vítimas dos incêndios, destinado a cobrir as necessidades urgentes, tais como alimentação, alojamento temporário, vestuário e medicamentos.

O ADN sugere a atribuição de subsídios ou empréstimos com condições vantajosas para a reconstrução de habitações destruídas ou danificadas pelos incêndios, com particular atenção às famílias com menores rendimentos.

Propõe a criação e o financiamento de programas de apoio psicológico para as vítimas dos incêndios. Estes programas devem incluir consultas gratuitas com psicólogos e terapeutas especializados em traumas relacionados com desastres naturais.

" É crucial apoiar os agricultores e pecuaristas que sofreram prejuízos devido aos incêndios. Para tal, propomos a criação de programas de apoio financeiro e técnico para a recuperação de terrenos agrícolas e reposição de animais perdidos. Além disso, defendemos o financiamento de iniciativas de reflorestação com espécies nativas, envolvendo activamente as comunidades locais", refere Miguel Pita.

O partido recomenda a implementação de isenções ou reduções temporárias de impostos regionais, como o IRS e o IMI, para as vítimas dos incêndios.

O ADN defende a implementação de programas educativos nas escolas sobre prevenção e gestão de riscos associados a incêndios, capacitando as futuras gerações com conhecimento e ferramentas para melhor lidar com estas situações.

Miguel Pita aponta a criação de uma comissão regional permanente responsável pela monitorização da implementação das medidas de apoio e pela avaliação contínua das necessidades das vítimas dos incêndios.

Quer ainda o partido que se invista na modernização dos equipamentos de combate a incêndios e na construção de infra-estruturas de suporte, como heliportos e reservatórios de água, para garantir uma resposta mais eficaz em futuras situações de emergência.

Por fim, sugere a criação de programas de reintegração no mercado de trabalho para aqueles que perderam os seus empregos devido aos incêndios.