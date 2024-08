Estalagem da Encumeada evacuada por precaução

A Estalagem da Encumeada, na zona alta da freguesia da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava, foi, ontem à noite, evacuada por precaução, dado o avançar das chamas nas proximidades.

Cerca de 150 pessoas, entre hópedes e clientes que participavam numa festa que ali se realizava, tiveram de ser retirados da unidade hoteleira, tendo a sua evacuação sido feita pelo lado de São Vicente, já que a Estrada Regional para o centro da freguesia da Serra de Água estava condicionada.

A estalagem não sofreu, por enquanto, qualquer dano, conforme deu conta ao DIÁRIO o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que se encontra no local, com meios da corporação vicentina a dar auxílio aos Bombeiros Mistos de Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Neste momento, o fogo está menos agressivo e Artur Fernandes aguarda a ajuda dos elementos vindos do continente para avançarem com os trabalhos de combate. Por enquanto, o muito fumo na zona e o vento que ainda se faz sentir deve impossibilitar a acção do meio aéreo.