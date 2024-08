Filipe Alves é o novo director do Diário de Notícias

O jornalista Filipe Alves vai ser o novo diretor do Diário de Notícias (DN), informou hoje o administrador da Global Media Diogo Queiroz de Andrade, de acordo com fontes do título contactadas pela Lusa.

A administração da Media9par tinha anunciado hoje, num comunicado interno, que Filipe Alves tinha deixado a direção do Jornal Económico e o grupo Media9par e que seria substituído interinamente na direção editorial por Ricardo Santos Ferreira.

O novo diretor entra em funções "no início de setembro".

Numa nota interna, a que a Lusa teve acesso, a Global Media recorda que Filipe Alves é jornalista desde 2005, tendo começado a sua carreira na agência Lusa, passando pelo Diário Económico, o semanário Sol e a Reuters, onde se especializou na área económica e financeira.

Em setembro de 2016, ajudou a fundar o Jornal Económico, assumindo a direção desta publicação em dezembro do mesmo ano, refere a Global Media na nota, recordando que, desde 2023, acumulou a direção do Jornal Económico com as funções de publisher do grupo Media Nove.

"Esta nomeação confirma a aposta no Diário de Notícias enquanto título incontornável do panorama noticioso nacional, garantindo a sua renovação e modernização enquanto prepara o seu 160.º aniversário", adianta a administração, que endereça "um agradecimento muito especial ao diretor interino Bruno Contreiras Mateus, que manteve uma disponibilidade e uma dedicação inexcedíveis durante este período de transição".