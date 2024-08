Vasco Marcial é o novo presidente da JP Funchal

Vasco Marcial foi, hoje, eleito presidente da comissão política da concelhia do Funchal da Juventude Popular (JP), estrutura de juventude do CDS-PP.

Vasco Marcial - que é auditor e licenciado em Gestão, a frequentar actualmente o mestrado em Finanças pela University of Aberdeen - promete "dar continuidade ao trabalho efectuado pelo antigo presidente e sua equipa" e "concentrar esforços no combate à precariedade laboral jovem, à falta de oportunidades de trabalho qualificado para jovens e às dificuldades no acesso à habitação".

"A nossa visão, é uma visão de um futuro sustentável, onde procuramos beneficiar quem cá reside e combater a emigração forçada que seca as gerações mais jovens na Região", declarou o dirigente juvenil recém-eleito citado em nota de imprensa.

A comissão política da concelhia do Funchal é ainda composta pelos vice-presidentes Simão Ferreira, Madalena Santos e João Alberto Teixeira, pelo secretário Iago Borges e pelos vogais Luís Rocha, Pedro Lemos Ferreira, Mariana Garcia da Fonte e Inês Pereira.

Nestas eleições foi também eleito Hilário Santos, para presidente da mesa do plenário concelhio, que será acompanhado por Luís Vieira como vice-presidente e Carlos Bettencourt, como secretário.

Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular da Madeira, endereçou votos de "maiores sucessos" para a nova concelhia eleita e agradeceu "todo o trabalho dos militantes" que agora terminam funções, prometendo o "máximo de apoio dos órgãos regionais da JP Madeira para o sucesso de todas as concelhias da estrutura".

O líder da JP reafirmou ainda a sua crença de que "as concelhias são o mais importante motor que faz a estrutura crescer”.