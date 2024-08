Pedro Araújo analisa candidatura à Associação de Futebol

Depois de Rui Coelho, António Abreu, Elmano Santos, eis que o nome de Pedro Araújo salta para cima da mesa como potencial candidato à presidência da Associação de Futebol da Madeira. Ao DIÁRIO o actual presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, não descarta a hipótese, embora ressalve que seja "improvável" vir acontecer.

"Fico muito lisonjeado por ver o meu nome mencionado para uma eventual candidatura à presidência da AFM, reconheço o valor de novos desafios, mas o meu compromisso com a freguesia do Imaculado Coração de Maria é a minha prioridade, e algo que seria difícil conciliar com mais responsabilidades, para além destas que já tenho, nomeadamente a nível empresarial", começa por dizer.

Esta possibilidade seria algo, sublinha, que "noutro contexto eu certamente abordaria de forma diferente, mas neste momento teriam que se conjugar muitas coisas. Teria que haver uma grande convergência de factores e vontades. Não é impossível, mas diria que é muito improvável que eu avance".

O autarca confirma abordagens e apoios que tem recebido nos últimos dias: "Logicamente, não quero defraudar os apoios recebidos, os quais agradeço, mas tudo isto requer muita ponderação. Aproveito, de resto, para enaltecer as várias candidaturas anunciadas, todas com inegáveis qualidades para prosseguir o legado de Rui Marote, a quem a Madeira, o desporto madeirense, os clubes e o futebol devem estar imensamente gratos".

"Mesmo que agora não ocorra, o que lhe posso dizer é que essa é uma porta que deixo aberta, quem sabe para o futuro, se o destino assim o permitir", expressa. Pedro Araújo - presidente da Junta do Imaculado Coração de Maria

Mesmo que decidisse avançar, "o que se afigura improvável - como já referi -, seria prematuro divulgar apoios. Creio que até os candidatos já assumidos só estarão verdadeiramente em condições de divulgar os seus apoios quando submeterem a candidatura, que tem que ser subscrita por 25% do total de votos da Assembleia Geral, sendo que os sócios apenas podem subscrever uma lista".

De resto, acredita que apenas duas listas avançarão oficialmente, devido a esta contingência.

"Entretanto, os clubes não vão decidir apenas com base no cabeça-de-lista. Vão querer certamente avaliar a composição das listas, e analisar o conteúdo dos respectivos programas, nos quais devem inclusive ser chamados a participar", considera ainda Pedro Araújo.

A concluir resume que "está tudo em aberto". A sua experiência diz-lhe que aquilo que os dirigentes dos clubes estão a fazer neste momento é "sondar preferências" e fica grato pelos contactos recebidos.