Fogo lavra ao longo das duas margens da ribeira da Ponta do Sol

O fogo está a lavrar ao longo das duas margens da ribeira da Ponta do Sol. De acordo com a autarca Célia Pessegueiro, a zona mais crítica é na freguesia da Ponta do Sol, sítio da Lombada, mas não há indicação de que o mesmo tenha galgado já para a freguesia dos Canhas.

A também responsável pela protecção civil municipal explica que estão a acompanhar a situação com tranquilidade, mesmo porque há muitas zonas já limpas, sem mato denso e que podem servir de tampão. Isto depois de um início de noite mais complicado, quando se pensou que o fogo poderia chegar às habitações. "Isso não aconteceu. Felizmente".

Na zona da Quinta, onde há muitos terrenos agrícolas, os agricultores estiveram desde ontem a acompanhar o evoluir das chamas que desceram pela serra. O objectivo hoje, com os operacionais no terreno, é tentar travar a propagação.

Apicultores estão a retirar colmeias.

"A qualquer momento em que os bombeiros não consigam fazer mais nada no sítio onde estão, descem a encosta e vêm para junto da população. Lá está, nunca sabemos a dimensão e a força com que o fogo vem, mas para já estamos tranquilos".

A autarca volta a alertar para os percursos pedestres encerrados, caso das levadas Nova e do Moinho, e repete as recomendações para um consumo consciente de água.