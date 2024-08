Terceiro e último dia da Festa Luso-venezuelana leva multidão à Ribeira Brava

O terceiro e último dia da Festa Luso-venezuelana voltou a levar uma multidão à Ribeira Brava.

A animação tem sido uma constante. A festa começou, às 18h00, com música ambiente. Seguiu-se, pelas 18h45, o Grupo de Danças Rainbow Flowers. Já às 19h00, actuaram os Mariachi México. Depois, às 20h20, subiu ao palco Ernesto Macedo, seguido de Leo Alessandri, que está a actuar desde as 21h30 acompanhado pela sua banda. Por fim, pelas 22h40, realiza-se o concerto de João Vinagre.

O evento sócio-cultural e desportivo organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava começou, na passado sexta-feira, com a conferência ‘O investimento da Venezuela na Madeira’, na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, seguido de muita animação na marginal, com Paulino Santos, Som Zuliano, Jorbis, Ricardo Thompson Ft Dj Kike e Mosquito Deejays.

Ontem, segundo dia, realizou-se o Torneio de Softbol, no Campo Municipal da Ribeira Brava, cuja equipa vencedora foi Cerveceros. A animação depois passou para a marginal, tendo começado com a Zumba Azucar Party, seguindo-se Yosi Pinto e Winston Pérez. O público teve ainda a oportunidade de ver os Triova Voices, Kontraband e Sergio Santos. O evento terminou com os Mosquito Deejays, que puseram todos as dançar com a sua selecção musical.

Cerveceros são os vencedores da Taça de Softbol Simón Bolívar Veja aqui as fotografias captadas pelo fotojornalista Miguel Espada da ASPRESS