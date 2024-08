Pichardo quer ficar no Benfica mas com melhores condições

Pedro Pichardo espera reunir em breve com o presidente do Benfica, Rui Costa, assumindo querer continuar no clube, mas sem qualquer relação com a diretora do projeto olímpico e do atletismo 'encarnado', Ana Oliveira.

"Espero reunir com o presidente Rui Costa em breve. Estou cá ainda, espero chegar a Portugal e o mais rapidamente possível reunir com o presidente e ver se arranjamos alguma solução para ver se a diretora do clube me deixa em paz, a Ana Oliveira está a chatear-me muito", acusou.

O diferendo entre o agora vice-campeão olímpico do triplo salto e os 'encarnados', com quem tem contrato até Los Angeles2028, arrasta-se à meses, com o atleta a recusar mesmo aceitar o processo de filiação na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo, o que o impediria de estar em Paris2024 - ainda hoje está por esclarecer quando e como foi feito.

No entanto, até hoje, Pichardo não conseguiu reunir-se com Rui Costa. "Tem sido difícil, acho que está muito ocupado. Não sei explicar, eu tenho tentado mandar mensagens para ele", pontuou.

Antes de rumar à capital francesa, o atleta de 31 anos recebeu uma mensagem do presidente e os dois combinaram que iriam reunir quando Pichardo voltasse.

"Agora, espero chegar a Portugal e tentar reunir com o presidente e ver se chegamos a um acordo", que passará por procurar uma solução ou ver se o deixam sair do clube, indicou.

O campeão olímpico do triplo salto de Tóquio2020 gostaria de continuar em Portugal e de ficar no Benfica, mas também de ter "condições" melhores.

"Acho que eu, pelo que tenho conquistado, mereço ter uma estrutura de treino bem formada. Infelizmente, não tenho essa estrutura. Treino num sítio, tenho de sair daí para ir à procura de um fisioterapeuta, as condições também... A Câmara de Setúbal faz-me o favor de me dar condições, mas também não é uma obrigação deles", notou.

Reiterando que quer ficar no clube da Luz, mas "obviamente com melhores condições", Pichardo estabeleceu como condição ter um acordo que determine que Ana Oliveira o deixe "em paz".

"Eu vou treinar, represento o clube, mas nada a ver com a diretora de atletismo do Benfica", reforçou.