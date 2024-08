Taça de Portugal de Supermoto capta atenções no Funchal

A cidade do Funchal é palco, esta tarde, do Grande Prémio do Funchal Supermoto - Taça de Portugal 2024, prova que pontua, igualmente, para o Campeonato da Madeira da especialidade.

O evento, que é organizado pela Associação de Motociclismo da Madeira, e que conta com 19 pilotos inscritos, dos quais 13 são provenientes do continente, atrai assim um grande público à capital madeirense. A combinação de velocidade, técnica e adrenalina, características marcantes desta modalidade são os principais componentes para uma tarde diferente na baixa do Funchal.