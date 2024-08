Elementos dos bombeiros do Alentejo, INEM, GNR, ICNF e ANEPC vêm para ajudar

Jã são conhecidos mais pormenores sobre o conjunto de 80 operacionais que compõe a Força Especial Conjunta, que dentro de horas chega à Região, para ajudar no combate aos incêndios.

80 elementos da Força Especial chegam hoje à Madeira para combater incêndio Afinal, o Governo Regional decidiu aceitar ajuda externa para combater os incêndios que lavram desde quarta-feira na ilha da Madeira.

De acordo com a informação da RTP3, trata-se de uma força operacional constituída por vários entidades, entre as quais: a estrutura de comando da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), a Força Especial da Protecção Civil, operacionais da Unidade de Emergência, Protecção e Socorro da Guarda Nacional Republicana (GNR) e também elementos do Instituto da Conservação da Natureza (ICNF), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Bombeiros Voluntários da região do Alentejo.

A equipa parte para a Madeira, esta noite, num voo militar do aeródromo de Figo de Maduro.