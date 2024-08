GNR deteve 584 pessoas, maioria por conduzir sob efeito de álcool

A Guarda Nacional Republicana deteve 584 pessoas, a maioria por condução sob efeito do álcool, apreendeu 40 armas de fogo e várias doses de droga e detetou mais de sete mil infrações no trânsito, durante a última semana.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR refere que entre 02 e 08 de agosto, deteve 584 pessoas, 289 das quais sob efeito de álcool, 112 por condução sem habilitação legal, 32 por trafico de droga, 18 por furto e roubo, 13 por posse ilegal de armas e arma proibida.

De acordo com a GNR, foram também detidas nove pessoas por violência doméstica.

De entre as apreensões destaque para as perto de seis mil doses de cocaína, perto de 1.200 doses de heroína, mais de sete mil doses de haxixe, mais de 100 doses de liamba, perto de 100 doses de MDMA.

A GNR apreendeu ainda 40 armas de fogo, 38 armas brancas ou proibidas, 207 munições, 23 viaturas e mais de 112 mil euros.

No que diz respeito ao trânsito, foram detetadas 7.123 infrações, das quais 2.940 por excesso de velocidade, 737 por falta de inspeção periódica obrigatória, 609 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 196 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 202 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

As operações da GNR, em todo o território nacional, visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional.