Incêndio consome centro artístico Somerset House em Londres

Um incêndio no centro artístico Somerset House, em Londres, junto ao rio Tamisa, está hoje a ser combatido por 70 bombeiros, apoiados por 10 viaturas, sendo para já desconhecidas as causas do fogo.

O incêndio foi confirmado pela Brigada de Bombeiros de Londres através da sua conta na rede social X (antigo Twitter), depois de uma utilizadora da rede ter colocado uma fotografia, manifestando-se "um pouco perturbada" com a quantidade de fumo que saía do edifício, adiantou a agência espanhola EFE.

Os bombeiros enviaram para o local duas escadas de 32 metros para apoiar as operações de combate e anunciaram que o tráfego na área circundante será afetado enquanto prosseguirem os trabalhos de extinção das chamas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo corpo de bombeiros, a brigada recebeu mais de 10 chamadas a alertar para o incêndio durante a manhã e várias equipas de quartéis vizinhos deslocaram-se ao local.

O edifício atingido, Somerset House, de estilo neoclássico, está classificado com o denominado Grau I pelo seu valor histórico e nacional. Apenas 2,5% dos edifícios no Reino Unido têm essa categoria. O Palácio de Buckingham, o Parlamento e a Ponte da Torre de Londres são outros edifícios e monumentos com a mesma classificação.

Construído no século XVIII na margem norte do Tamisa pelo arquiteto William Chambres, albergou originalmente departamentos governamentais e da Marinha, assim como sociedades científicas.

Atualmente reconvertido em centro cultural e atração turística, Somerset House acolhe duas importantes coleções de arte, do Instituto de Arte Courtauld e a coleção Gilbert de Artes Decorativas, e é sede da Real Sociedade de Literatura britânica.