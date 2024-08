Tanques de abastecimento "secos e votados ao abandono", denuncia o PPM

O Partido Popular Monárquico (PPM) da Madeira alega ter recebido fotografias doa tanques construídos nas zonas altas de Santo António, com o propósito de ajudar os meios aéreos no abastecimento de água, no combate a incêndios. Estruturas essas que, segundo os monárquicos, estão secas e votadas ao abandono, "tendo até já vegetação no seu interior".

"Não se admite que seja feito um investimento desta envergadura, com custos elevados para os cofres da Região e pago com os impostos dos madeirenses e que agora estão votados ao abandono, quando estão a ser necessários para o abastecimento de água do meio aéreo, mas que se encontram inoperacionais, por falta de manutenção e conservação", sublinha o coordenador do PPM Madeira.

Paulo Brita relembra a propósito que esta obra teve, "segundo o anunciado pelo Governo Regional", um custo de "2,1 milhões de euros".

O PPM Madeira questiona, por isso, o secretário regional de Protecção Civil e a Secretaria Regional do Ambiente, que tutela o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), qual dos dois tem a seu cargo a manutenção destes tanques e rede de água e qual o motivo de os mesmos estarem inoperacionais.