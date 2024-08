Rodrigues felicita Casa de Saúde de São João de Deus pelos 100 anos de presença na Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu, ao início da tarde, o trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde São João de Deus, que hoje comemorou os 100 anos de presença da instituição na Região, “uma instituição que ao longo de 100 anos, tem prestado serviços na área da saúde e do apoio social à população da Madeira e do Porto Santo. A Assembleia Legislativa da Madeira, aprovou com muito orgulho, um voto de louvor e de congratulação por unanimidade a esta Instituição”, afirmou José Manuel Rodrigues, após a cerimónia de bênção primeira pedra da Unidade Renascer, um projeto que deve estar concluído em dezembro do próximo ano, que acrescenta mais 81 camas para apoiar as pessoas com doença mental.

O Presidente do Parlamento madeirense vincou que “a Casa de Saúde de São João de Deus não cristalizou nos seus objetivos, não ficou presa ao seu objetivo inicial de apenas apoiar os doentes mentais e foi respondendo às emergências sociais que foram surgindo ao longo destes 100 anos, seja o envelhecimento da população, seja os novos flagelos como a droga que tanto afeta a nossa juventude e não só.”

José Manuel Rodrigues garantiu que a Instituição “pode contar com os órgãos de Governo próprio da Região para que a missão da saúde mental”.

“A Casa de Saúde é um exemplo de hospitalidade para com todos, mas sobretudo para os mais vulneráveis e descartados da nossa sociedade. A saúde na Madeira, em particular a mental, o combate ao alcoolismo, o tratamento dos toxicodependentes e o apoio e tratamento das demências, entre outras valências, têm aqui uma instituição de referência e com um trabalho inestimável”, finalizou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Antes, o Bispo do Funchal, enalteceu o empenho dos Irmãos e dos profissionais da Ordem Hospitaleira São João de Deus, que tem falado ao “coração de toda a nossa ilha”. “A população sabe que nesta casa pode encontrar a cura, ou simplesmente o acompanhamento necessário para tantas doenças e sofrimentos do corpo ou da alma”, salientou D. Nuno Brás na eucarística que assinalou um século de existência do Instituto São João de Deus na Madeira, destacando, também, “a eficiência dos cuidados de saúde prestados, e sobretudo a humanidade dispensada aos pacientes”.

“Unidade Renascer” vai ter 81 camas

Em dia de aniversário foi benzida, pelo Bispo do Funchal, a primeira pedra da Unidade Renascer. Trata-se de uma obra que custará 4 milhões de euros e que deve estar concluída em dezembro de 2025. No novo espaço vão ser instaladas 40 camas para atender a pessoas com “doença mental marcada”, de “complexidade do ponto de vista da doença mental efetiva”, revelou Eduardo Lemos, diretor da Casa de Saúde São João de Deus. O projeto contempla, ainda, 41 camas, para o último grau de reabilitação, perfazendo um total de 81 camas.

A Casa de Saúde de São João de Deus recebe, por ano e em média, cerca de 900 pessoas de ambos os géneros.

As drogas continuam a contribuir para o aumento do número de internamentos.

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e a Presidente da Câmara do Funchal foram algumas das altas entidades presentes nas comemorações dos 100 anos de presença da Casa de Saúde São João de Deus na Madeira. Ambos enalteceram o trabalho desenvolvido pela Ordem Hospitaleira São João de Deus, e agradeceram o empenho dos seus profissionais no combate à doença mental e na ajuda à pessoas vítimas de doença mental.