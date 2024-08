Bom dia, Mais uma manhã relativamente calma nas estradas da Madeira. Hoje, quinta-feira. 8 de Agosto, tudo a correr sobre rodas e sem impedimentos.

Tanto a Leste como a Oeste, as entradas e saídas da capital madeirense pela Via Rápida, onde ao longo de grande parte do ano impera o caos nos inícios e fins de dias, hoje não se vislumbram problemas para quem circula.