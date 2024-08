Sorteio da Liga dos Campeões com recurso a software e pouca intervenção humana

O sorteio da Liga dos Campeões de futebol de 2024/25 vai ser realizado maioritariamente através de software, que ajudará a reduzir o diferencial entre as equipas em confronto, anunciou hoje a UEFA, em conferência de imprensa.

O novo método de sorteio -- aplicado também à Liga Europa e Liga Conferência -- decorre da alteração do modelo competitivo da 'Champions', a qual passará a ser disputada em formato de campeonato pelas 36 equipas presentes, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes.

No sorteio de 29 de agosto, no Mónaco, a UEFA manterá o critério de constituição dos potes pelos quais serão distribuídos os clubes participantes (entre os quais estarão Sporting e Benfica), que terá por base o coeficiente no ranking do organismo, à exceção do campeão, colocado no Pote 1, independentemente do lugar na hierarquia.

Em função daquele posicionamento, os 36 clubes apurados serão colocadas em quatro potes, com nove emblemas cada, sendo sorteados dois adversários de cada pote, incluindo o da equipa em causa, com algumas restrições: não poderão defrontar nenhuma formação da sua associação, nem mais do que duas de outra associação.

A componente humana continuará a estar presente, uma vez que cada clube será retirado do respetivo pote manualmente, mas depois caberá ao software determinar os oito adversários, através de um algoritmo que antecipará todas as possibilidades, a fim de assegurar o cumprimento dos critérios quando se atingirem as últimas equipas.

Para garantir que o sistema não chega a "becos sem saída", como apelidou o diretor de competições de clubes da UEFA, Tobias Hedtstück, serão utilizados dois sistemas independentes de verificação, "num processo que demorará poucos segundos", e só depois será efetuado o anúncio adversários sorteados.

Segundo o organismo regulador do futebol europeu, o novo método permitirá reduzir significativamente o diferencial entre equipas com melhor e pior pontuação no ranking, apresentando uma simulação em que essa redução atingiu perto de 50%.

"Percebo que as pessoas não o vejam como um sorteio tradicional, mas pensamos que, além da alteração do modelo competitivo, seria necessária também uma evolução do formato do sorteio", observou Tobias Hedtstück, frisando que o procedimento foi validado pela consultora EY.

A UEFA explicou que se utilizasse o método tradicional, além da dificuldade técnica para assegurar manualmente todo o sorteio (pois necessitaria de mais de 1.000 bolas com os nomes dos clubes e 36 taças para as colocar), a operação demoraria mais de três horas. Desta forma, respeitará os habituais 35 minutos.

O calendário, que será disponibilizado em 31 de agosto, vai ser elaborado com recurso a outro software e terá em consideração os constrangimentos já conhecidos na mais importante prova europeia de clubes, como o facto de existirem duas equipas a jogar no mesmo estádio ou pertencerem à mesma cidade, entre outros.

De acordo com Tobias Hedtstück, a intenção da UEFA quando for elaborado o calendário passa por assegurar que haverá em todas as jornadas "jogos entre equipas de topo", integrantes do Pote 1, e dividir equitativamente as equipas pelos dois dias de competição: terça e quarta-feira.

Giorgio Marchetti, secretário-geral adjunto da UEFA e diretor do futebol, reconheceu que se trata de "um sistema novo" -- de acesso muito restrito, para evitar ciberataques -- e poderá ser aperfeiçoado, mas lembrou que o método anterior já era "fortemente apoiado em software".

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e o 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'. Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da 'Champions', não tendo sequer a possibilidade de serem 'relegados' para a Liga Europa.

O algoritmo servirá também para sortear as próximas edições da Liga Europa, com a presença do FC Porto, que decorrerá nos mesmos moldes da 'Champions', e da Liga Conferência, na qual serão utilizados seis potes, em vez de quatro, dos quais sairão igual número de adversários, ambos marcados para 30 de agosto.