Guirassy será sujeito a intervenção cirúrgica esta tarde

O Marítimo informou que o seu jogador Ibrahima Guirassy será sujeito, esta tarde, a uma intervenção cirúrgica. O médio francês de origem guineense, de 25 anos, fracturou o quinto metatarso do pé esquerdo no decorrer do jogo com o Tondela, na jornada inaugural da Liga 2, que o obrigou a ser substituído pelo jovem madeirense Francisco França. No final do jogo o treinador verde-rubro, Fábio Pereira, já tinha avançado com a possibilidade do seu jogador ter sofrido esta lesão que, normalmente, é tratada de forma conservadora mas que, como é o caso presente, pode levar à intervenção cirúrgica.

O tempo de paragem de Guirassy será informado pelo Departamento Clínico do Marítimo após a intervenção cirúrgica a que o jogador será sujeito, sendo certo, como já tinha sido avançado, que vai falhar desde logo a deslocação a Paços de Ferreira, no próximo domingo.