Festa ‘Illuzion.Techno’ está de volta ao Funchal

O Funchal está prestes a viver mais uma noite mágica de música electrónica. Após os sucessos no Pestana CR7, na Barreirinha, e no TRAP, as festas da ‘Illuzion.Techno’ estão de regresso à capital madeirense, com mais uma edição única e electrizante, que promete ser inesquecível para os amantes deste estilo musical.

Desta feita, no próximo dia 20 de Agosto (véspera de feriado da cidade do Funchal), o novo ‘Jin Garden’, localizado na Avenida Sá Carneiro, abre as suas portas para a primeira edição de 2024 deste evento que, progressivamente, tem vindo a cativar cada vez mais público.

Para mais esta experiência vibrante onde a música e a dança se encontram lado a lado, a organização aposta para cabeça de cartaz na aclamada DJ PIPPA, conhecida pelas suas performances no Algarve e no famoso ‘Brunch Electronik’, que irá ter ao seu lado mais três talentosos DJ’s. Tal como já vem sendo apanágio desta iniciativa, Steve Lui, que actualmente reside em Lisboa, onde tem demonstrado todo o seu trabalho por casas como o Carmo Rooftop, Lisboa Rio, Ferroviário, etc, é uma das presenças garantidas, bem como ZEN, outro artista bem conhecido dos madeirenses e que não necessita de apresentações, pois é um DJ que se destaca pelos seus ritmos tribais e vibrantes. A fechar este quarteto de luxo há ainda espaço para o nómada digital SINI, que promete uma noite cheia de energia e ritmos contagiantes.

Mas a animação não se fica apenas pela música. O público também terá a oportunidade de desfrutar de hipnotizantes performances de dança do grupo ‘7Heaven in Chi Energie’ e com deslumbrantes visuais dos ‘Glitch’, criando assim uma atmosfera única e envolvente.

Com início marcado para as 19 horas, estendendo-se até às 2 da manhã, o ‘Illuzion Dansu’ já tem os ingressos à venda, sendo que o primeiro lote já está esgotado, mas ainda existem bilhetes com um preço de 12 euros.

Para os interessados e para mais informações, podem consultar a página oficial do evento (https://www.instagram.com/illuzion.techno).