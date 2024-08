Funchal Folk - Arraial do Mundo está de volta

Entre 19 e 23 deste mês realiza-se no Funchal mais uma edição do Funchal Folk - Arraial do Mundo, evento cultural inserido nas festividades do Dia da Cidade do Funchal e também nas festas da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, que promete trazer o melhor do folclore mundial para a cidade do Funchal.

O "Funchal Folk - Arraial do Mundo" é um festival que visa promover a riqueza e a diversidade das tradições folclóricas de todo o mundo. Este evento proporciona, não só uma plataforma para a expressão cultural, mas também fomenta a amizade e o entendimento entre povos de diferentes origens.

Este é o único festival da Ilha da Madeira com certificação CIOFF (Conselho Internacional de Organizações de Festivais de Folclore e Artes Folclóricas)

Este evento conta com a participação de grupos oriundos do Equador, Espanha, México, Letónia, Lituânia, México e Portugal (Ponte de Sôr), sendo que este último grupo far-se-á acompanhar por dois Vereadores da Câmara Municipal de Ponte de Sôr, Exm.ª Senhora Vereadora do Associativismo e o Exm.º Senhor Vereador do Ambiente e Juventude.

A Programação do Evento será a seguinte:

Dia 19

Local: Praça do Município

17h30: Cerimónia de Abertura com a apresentação dos grupos participantes

Local: Imaculado Coração de Maria (Adro da igreja)

21h30: Atuação das tocatas de cada um dos grupos participantes

Dia 20

Local: diversas ruas da Cidade

10h30: Arruada (desfile dos grupos com saída da Praça do Município, Rua dos Ferreiros, Rua do Aljube, Avenida Arriaga, Teatro Municipal Baltazar Dias). Durante este desfile, os grupos irão fazer algumas danças em alguns pontos (Largo do Chafariz, Entre a Igreja da Sé e a Estátua João Gonçalves Zarco e em frente ao Teatro)

Dia 21

Local: Imaculado Coração de Maria (Adro da igreja)

21h00: Atuação dos grupos da Lituânia, de Canárias, do México e Ponte de Sôr

Dia 22

Local: Imaculado Coração de Maria (Adro da igreja)

21h00: Atuação dos grupos da Polónia, Letónia e Grupo de Folclore MonteVerde

Dia 23

Local: Cais 8 (Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses)