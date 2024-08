Quatro jovens numa prancha de paddle retirados do mar em Santa Cruz pelo SANAS

O SANAS Madeira evacuou, por precaução, quatro praticantes de paddle do mar da Praia das Palmeiras, no Município de Santa Cruz, na tarde desta quarta-feira, 14 de Agosto.

Em comunicado, o serviço de salvamento de emergência informa que o alerta para os quatro jovens, na faixa etária dos 15 anos, em cima de uma única prancha de paddle, foi dado directamente do nadador salvador da zona balnear, que assumiu a dificuldade que os jovens teriam em regressar à costa, perante as alterações do estado do mar e do vento.

O Centro de Salvamento Costeiro empenhou a embarcação afecta à ESV de Santa Cruz, o SANAS103, para recolher os jovens que foram transbordados ilesos no Porto de Recreio de Santa Cruz.

"Nestes assuntos, a experiência diz-nos que é melhor prevenir do que remediar", alerta o SANAS Madeira.