IFCN reforça contingente de vigilância dos espaços florestais

Face às previsões meteorológicas para a Região nos próximos dias, em que está previsto um aumento significativo do Risco de Incêndio Florestal, com um aumento da temperatura do ar e decréscimo da humidade relativa do ar, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vai reforçar o contingente de vigilância dos espaços florestais, principalmente os espaços florestais de cotas mais elevadas da Ilha da Madeira.

O organismo informa, através de comunicado que, estando já no terreno todos os elementos do Corpo de Polícia Florestal, os Sapadores Florestais, vão ser destacadas ainda algumas brigadas de Vigilantes da Natureza. Todos estes agentes vão estar em estreita articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil .

Além disso, o IFCN o IFCN apela à "prudência e bom senso" no uso do espaço florestal, evitando comportamentos de risco que possam pôr em perigo pessoas e um património que é de todos. Nesse sentido, relembra que "é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer local".

"Alertamos para que se evite a utilização do fogo nos fogareiros existentes em zonas de lazer sob a gestão do IFCN, e evitar em espaço rural, a utilização de equipamentos que possam provocar faísca (motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem proteções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras, maquinas de soldar)", reforça.