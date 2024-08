Estacionamentos pagos em áreas do IFCN são novidade?

O anúncio, feito pela secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente em entrevista à RTP-M, dos preços dos parques de estacionamento do Pico do Areeiro motivou muitas reacções, sobretudo nas redes sociais. Nos espaços em que o DIÁRIO está presente e na página online, os comentários foram às centenas – só no Facebook eram mais de 600 a meio da tarde de hoje -, com opiniões divididas.

Muitos manifestavam a sua surpresa pelo facto de um estacionamento gerido pelo IFCN passar a ser pago. Uma ‘novidade’ que convém esclarecer.

Na maioria dos comentários era defendida uma discriminação positiva dos madeirenses – a maioria defende a gratuitidade e que apenas os turistas paguem.

Há opiniões a favor, outras contra a medida anunciada pro Rafaela Fernandes, mas a posição mais partilhada é a de que se torna necessário adoptar medidas para diminuir a pressão sobre os principais pontos turísticos da Região, nomeadamente o Pico do Areeiro.

Já entrou em funcionamento a linha de autocarros da SIGA, entre a Praça da Autonomia e o Pico do Areeiro (3 euros), bem como um ‘shuttle’, a partir a cada 15 minutos do Caminho Florestal das Serras de Santo António (1,2 euros).

A secretária anunciou preços de 4 euros por hora, para o parque de estacionamento mais próximo da casa do Pico do Areeiro e de 2 euros por hora para os parques mais abaixo. Valores elevados que têm como objectivo descongestionar o trânsito naquele ponto turístico. Esta tabela entrará em vigor um mês depois da publicação de uma portaria.

Também foi referido que haverá um período de estacionamento grátis, de 15 minutos, para permitir às carrinhas e autocarros de turismo desembarcarem os passageiros.

Estacionamento nas Queimadas 'dispara'

Na entrevista à RTP-M, Rafaela Fernandes também referiu outro aumento que passou algo despercebido e, curiosamente, não teve comentários.

Em 2025, o parque de estacionamento das Queimadas vai passar a custar 2 euros por hora. Este parque é pago desde 2018, tem capacidade para cerca de 160 carros e a tarifa é actualizada anualmente.

Neste momento, está em vigor a portaria nº 60/2023 que determina um pagamento de 0,70 euros por hora, sendo a primeira hora gratuita e estabelecido um valor máximo diário de 6 horas (4,20 euros). Ou seja, o aumento previsto é de 185%, quase três vezes mais do que o valor em vigor.

Uma medida que se enquadra, tal como em relação ao Pico do Areeiro, na estratégia de procurar reduzir o congestionamento nestes locais turísticos.

Ou seja, há muito que há um estacionamento pago, em moldes semelhantes ao que será adoptado no Pico do Arreeiro. Pelo menos há sete anos que é assim.