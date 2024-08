PS defende o apoio no regresso ao País da comunidade portuguesa na Venezuela

Paulo Cafôfo lamentou este sábado a situação "crítica e grave" que se vive na Venezuela, após as eleições presidenciais cuja transparência foi questionada pela comunidade internacional e apelou ao Governo português e ao Governo Regional a actuarem "de forma organizada no acompanhamento, monitorização e integração dos portugueses que pretendam regressar a Portugal".

“O Partido Socialista considera da maior importância que o Governo português e também o Governo regional, dada a dimensão da comunidade madeirense na Venezuela, possam acompanhar em permanência a situação em termos políticos e sociais e exigir que os valores democráticos possam vingar naquele país. Por outro lado, é crucial também que façam a monitorização de todos os portugueses que queiram regressar, garantindo uma melhor integração”, afirmou o líder socialista em conferência de imprensa na Festa Luso-Venezuelana, na Ribeira Brava.

“É natural que nos próximos tempos regresse a Portugal um grande número de compatriotas e é imprescindível que sejam acolhidos da melhor forma possível para que se sintam verdadeiramente em casa”, sublinhou o responsável.

Paulo Cafôfo afirmou “a solidariedade do Partido Socialista com o povo venezuelano e a sua luta, a democracia, a liberdade e a verdade, valores em que o PS se revê e que fazem parte do nosso ADN enquanto partido que em Portugal lutou pela democracia”. E reiterou também “a solidariedade com a comunidade portuguesa, maioritariamente originária da Madeira, que escolheu aquele país para viver e que, ao longo de várias gerações, tem contribuído para o desenvolvimento da Venezuela”.