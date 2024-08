Filha de madeirense atropelada em manifestação na Venezuela

Uma jovem luso-venezuelana está sob observação médica em casa após ter sido atropelada durante uma manifestação, em Los Sálias, San António de Los Altos, no estado venezuelano de Miranda, 20 quilómetros a sul de Caracas, disseram fontes familiares.

Fontes familiares disseram à agência Lusa que a jovem, de 19 anos, de nacionalidade portuguesa e venezuelana, foi atropelada por um indivíduo que conduzia a alta velocidade e que estaria embriagado.

O atropelamento ocorreu pela 16:00 de terça-feira passada, quando o homem, de 51 anos, que conduzia sob o efeito do álcool, ao ver a estrada bloqueada, acelerou a viatura causando ferimentos em pelo menos dez pessoas.

A jovem foi socorrida por funcionários dos serviços locais dos Bombeiros e da Proteção Civil, que a levaram para o Hospital Vitorino Santaella de Los Teques, de onde foi transferida horas mais tarde, a pedido dos familiares, para uma clínica privada.

Filha de um madeirense natural da Ponta do Sol, a jovem ficou com traumatismos no corpo e no crânio, estando atualmente "em casa, sob observação médica diária".

Segundo fontes policias, sete dos dez feridos têm lesões graves. O motorista está detido e, no momento da detenção, foram confiscadas, no interior da sua viatura, várias garrafas de uma conhecida bebida alcoólica.

O caso está a ser acompanhado pelo Consulado Honorário de Portugal em Los Teques, disseram as fontes.