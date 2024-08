PSD reforça o apoio à defesa da democracia e valorização cultural da comunidade Luso-Venezuelana

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira marcou presença na Festa Luso-Venezuelana, o evento sócio-cultural e desportivo organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava, que decorre, neste fim de semana, na Ribeira Brava.



O porta-voz desta iniciativa, Carlos Fernandes, sublinhou a importância deste encontro como um momento de união e valorização da comunidade Luso-Venezuelana, especialmente num contexto de extremos desafios políticos na Venezuela.

"Sabemos que a Venezuela atravessa uma situação difícil ao nível político, e que a nossa comunidade Luso-Venezuelana na Madeira está muito atenta à situação que se vive na Venezuela, assim como também o nosso Grupo Parlamentar, que tem acompanhado esta situação," afirmou.

Além disso, o parlamentar salientou a importância da defesa intransigente da democracia na Venezuela, elogiando a determinação do povo Venezuelano em participar nas eleições, mesmo em circunstâncias adversas.

"O mundo inteiro testemunhou o que aconteceu na Venezuela, e todos sabemos os desafios enfrentados. É crucial que a voz do povo seja ouvida e respeitada, reforçando os valores democráticos em tempos tão difíceis," declarou.

Reforçou, ainda, que "o PSD-MADEIRA estará sempre do lado da democracia e da liberdade, e nunca do lado das forças antidemocráticas. Estamos atentos desde a primeira hora a toda a situação que acontece na Venezuela e vamos continuar a acompanhar não só os milhares de Madeirenses que vivem na Venezuela se não também o povo Venezuelano."

Neste momento, o social-democrata destacou o papel fundamental que a comunidade Luso-Venezuelana desempenha na Madeira, não apenas através dos investimentos e da mão-de-obra, mas também pela sua rica cultura e gastronomia, que tanto têm contribuído para a diversidade da região.

Hoje estamos neste encontro a acompanhar a nossa comunidade, uma comunidade muito acarinhada e que muito tem contribuído para a dinâmica da nossa sociedade". Carlos Fernandes

Para o PSD, o compromisso é claro e objectivo: é de extrema importância continuar a apoiar e valorizar todas as comunidades que fazem parte do tecido social e cultural da Região, mantendo sempre uma atenção especial às necessidades e desafios enfrentados pelas mesmas, e, em particular neste momento, a comunidade Luso-Venezuelana.