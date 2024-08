Custo mensal na educação superior acima do salário mínimo

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, com destaque para os custos mensais de estudar no ensino superior. Os jornais e revistas publicados nesta quarta-feira, 14 de Agosto de 2024, em revista.

No Público:

- "Alunos gastam todos os meses 900 euros para estudar no ensino superior"

- "Turismo. Sector vale muito mas pesa cada vez menos na economia"

- "Queixas à APAV. Maus tratos de pais a filhos representam 10% dos casos"

- "Remuneração média. Abrandamento dos salários chegou e veio para ficar"

- "Paredes de Coura. Com flautas e guitarras, a festa dura até o sol raiar"

- "Música. Em Moçambique, o 'homem novo' foi a banda sonora do pós-independência"

- "Questionário pós-Proustiano. Jorge Batista da Silva: 'Quando estou com fome, não sou nada fácil de aturar'"

No Correio da Manhã:

- "Família numerosa sofre tragédia"

- "Bebé de 11 meses morre em piscina"

- "A pequena Raquel, a mais nova de 9 irmãos, perde a vida em acidente"

- "Protagonizaram programa da RTP"

- "'Macaco' suspeito de lavar dinheiro"

- "Benfica: Rui Costa pondera saída de Schmidt"

- "FC Porto: Francisco Conceição vai para a Juventus"

- "Sporting: Viktor Gkokeres cada vez mais forte"

- "Albergaria-a-Velha: Idosa morre em contramão na autoestrada"

- "Braga: Milionário sai da cadeia e volta a intimidar a mulher"

Na revista Visão:

- "Nova Iorque. Os 400 anos da cidade única, extravagante e inspiradora"

- "Elon Musk. O milionário mais perigoso do mundo?"

- "Figueira da Foz. Muito mais do que uma praia"

Na revista Sábado:

- "D. João V. A vida do rei mais rico de Portugal"

- "Governo. São Euro8 milhões e 18 carros. Quem é o secretário de Estado com mais património?"

- "Reportagem. As histórias dramáticas de quem teve cancro muito jovem"

No Jornal de Notícias:

- "Inspetores da PJ em tribunal por abuso de poder e ameaças em bar"

- "Entrevista. 'Se queremos campeões temos de investir'. Feliz e orgulhoso, medalhado olímpico Iúri Leitão reclama melhores condições para os desportistas que representam o país"

- "Voos cancelados em Portugal já custam 126 milhões de indemnizações"

- "Porto. Incêndio em prédio na Baixa deixa sete desalojados"

- "Coimbra. Concurso da nova maternidade avança em meio ano"

- "Superior. Estudantes têm despesa média mensal de 900 euros"

- "Racismo. YouTube suspende Grupo 1143 por incitar ao ódio"

- "'Só mais uma coisa', de Bino, Culatra, Tone e Rato"

- "Verão. Filipa Martins na Sardenha após os Jogos"

No Diário de Notícias:

- "Hospital Santa Maria. Internos e alunos denunciam que excesso de horas de trabalho está a comprometer formação"

- "A ópera ao alcance de todos"

- "Médio Oriente. Irão rejeita apelos do Ocidente e só cessar-fogo pode adiar retaliação"

- "Brasil. Lula, Bolsonaro e outras vias medem forças em São Paulo"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. João Almeida, ciclista: 'Viagem no tempo? Se pudesse iria ao Egito assistir à construção das pirâmides de Gizé'".

- "Vítor Cardoso [físico e especialista em buracos negro]: 'Não 'falar' matemática impede-nos de ler o 'Dom Quixote' da natureza'"

- "FC Porto. Francisco Conceição na Juventus com opção de compra obrigatória de 30MEuro"

- "Livro 'Notas de um Filho da Terra'. James Baldwin e o problema americano"

- "Rentrée do PSD. Montenegro quer marcar a agenda no seu primeiro Pontal a Governar"

No Negócios:

- "Última reforma do IRS agravou desigualdades"

- "Concentração de empresas bate recorde de uma década"

- "TAP ainda está abaixo da pandemia em passageiros transportados"

- "Financiamento. Dívida portuguesa troca menos de mãos em 2023"

- "Automóveis. Paragem da Autoeuropa afunda produção em julho"

- "Sustentabilidade 20|30. Novas regras europeias para a desflorestação preocupam negócios"

No O Jornal Económico:

- "Lisboa liderou subida dos preços dos imóveis de luxo no primeiro semestre"

- "Petróleo não deverá descer com Trump na Casa Branca"

- "Salgado e restantes arguidos do caso BES acusados de obter vantagens económicas no valor de 18,8 mil milhões de euros"

- "Investidores de olhos postos na inflação nos EUA"

- "'Em setembro será possível consultar no nosso portal o preço médio do metro quadrado das casas'. Bruno Coelho, CEO do Casa Yes"

- "Brasileira Avatim prepara abertura de espaço no Porto"

- "Topo da Agenda: PIB, inflação e resultados das empresas"

No O Jogo:

- "'Nunca pensei ser campeão'. Iúri Leitão visitou-nos, trouxe as medalhas do ciclismo de Paris e partilhou a felicidade única do título olímpico"

- "FC Porto. Juventus ataca Francisco"

- "Sporting. Al Ittihad leva nega por Pote"

- "Benfica. David Neres aproxima-se do Nápoles"

- "Real Madrid - Atalanta. Todas as atenções em Mbappé"

No A Bola:

- "Benfica recusa Euro18 milhões por Morato"

- "FC Porto. Francisco Conceição a caminho da Juventus"

- "Sporting. Quem quiser Edwards tem de desembolsar Euro25 milhões"

- "Basquetebol. O campo de treinos de Neemias Queta em Carcavelos"

E no Record:

- "Gyokeres fica"

- "Goleador praticamente garantido mais um ano em Alvalade"

- "Agora só oferta de 100 milhões levará SAD a abrir mão do sueco"

- "Prazo definido para ouvir propostas está prestes a esgotar-se"

- "Jovem Rafael Nel seguro até 2029"

- "Claque devia abandonar 'casinha' até hoje"

- "Juve Leo evita despejo com providência cautelar"

- "Iúri Leitão: Fomos às raízes do herói de Paris"

- "Benfica: Neres à espera de vaga em Nápoles"

- "Transferência só avança quando Osimhen for vendido"

- "Águias preparam-se para encaixar 25+5 MEuro"

- "Futuro de Tiago Gouveia em suspenso"

- "Tomás Araújo agarra titularidade"

- "FC Porto: Dragões rejeitam empréstimo de Conceição"

- "O que dá a Juventus: 5MEuro pela cedência + 5MEuro por objetivos - opção de compra de 20MEuro"

