Governador da Florida avisa que tempestade Debby vai provocar graves inundações

O governador da Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, advertiu hoje que a tempestade tropical Debby deixará graves inundações quando atingir o norte do estado como furacão, na segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas a partir de um centro de controlo, Ron DeSantis disse que o Debby se tornará um furacão de categoria 1 nas próximas horas antes de atingir a costa.

De acordo com DeSantis, o Debby terá uma trajetória semelhante à do Idalia, um poderoso furacão de categoria 4 que atingiu a parte norte do estado em agosto do ano passado, mas advertiu que poderá ter "efeitos mais graves" devido às fortes chuvas previstas.

"Esta tempestade não terá ventos do nível do furacão Idalia, mas deixará muito mais água na parte norte do estado da Florida e esperamos inundações muito significativas", disse.

O responsável, que ativou a Guarda Nacional da Florida para fazer face a eventuais emergências, pediu à população que se prepare e que evite utilizar veículos em zonas inundadas.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla original), com sede em Miami (Florida), Debby está a 205 quilómetros da cidade de Tampa.

A tempestade desloca-se para norte a 20 quilómetros por hora com ventos máximos de 100 quilómetros por hora.

De acordo com as previsões do NHC, Debby atingirá a costa como um furacão de categoria 1 na segunda-feira, trazendo fortes chuvas para o norte da Florida, Geórgia e Carolina do Sul.

Debby é a quarta tempestade tropical a formar-se na bacia do Atlântico na presente temporada, que começou a 01 de junho.

Até agora já se formaram Alberto, Beryl e Chris, o segundo dos quais se tornou um furacão de categoria 5, a mais alta na escala de intensidade Saffir-Simpson.