Nova tempestade tropical Debby pode passar a furacão e obriga emissão de alerta para a Florida

A tempestade tropical Debby formou-se no sábado no golfo do México e poderá transformar-se num furacão ao aproximar-se da Florida, cuja costa atingirá no domingo à noite ou na segunda-feira, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

"A depressão transforma-se na tempestade tropical Debby no sudeste do Golfo do México. São emitidos avisos de furacão para partes da costa do golfo da Florida", declarou o NHC, com sede em Miami, na Florida, no seu boletim das 17:00 locais (22:00 em Lisboa).

Debby, que se encontra a 115 quilómetros a norte da capital de Cuba, Havana, e a 160 quilómetros a oeste de Key West, na Florida, está a deslocar-se para noroeste a 24 quilómetros por hora, com ventos máximos sustentados de 65 quilómetros por hora.

O NHC prevê que o Debby se desloque através do golfo do México para atingir a costa da Florida no domingo à noite ou na segunda-feira com força de furacão.

Em consequência, foram emitidos avisos de furacão para a costa do golfo da Florida, desde o rio Suwannee até ao rio Ochlockonee.

A temporada de furacões na bacia atlântica, que começou em 1 de Junho, registou até agora a formação de duas tempestades tropicais, Alberto e Beryl.

O Atlântico terá uma temporada de furacões acima da média, com a possibilidade de ocorrência de até 13 furacões, dos quais até sete poderão ser grandes furacões, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla inglesa).

As previsões apontam para a formação de um total de 17 a 25 tempestades este ano, ou seja, com ventos máximos sustentados superiores a 62 quilómetros por hora.